Stand: 08.10.2024 09:30 Uhr Bi Arbeitsunfall swoor to Schaden kamen

In Billbrook hett dat en sworen Unfall in en Anlaag för dat Verwerten vun Müll geven. Bi Arbeiden hett sik güstern Avend en Stahlplatt aflööst un is ut twee Meter Höögde op en Arbeider rünnerfullen. De Mann is inklemmt worrn, aver Höhenredders kunnen em dor rutkriegen. Denn keem he mit en Schädelhirntrauma na't Krankenhuus hen, un dat geiht üm Leven un Dood. De Polizei seggt, de Mann is twüschen 50 un 55 Johr oolt. Woans de Unfall passeern kunn, dat lett sik totiet noch nich seggen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch