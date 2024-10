Stand: 07.10.2024 09:30 Uhr Kunferenz to’n Klimaschuul

Ok de nächsten Generatschonen süllt goot op de Eer leven könen. Vundaag snackt se in Hamborg bi en internatschonale Kunferenz för Duersamkeit doröver, woans een dat schaffen kann. Dor snackt denn 1.600 Lüüd ut 100 Staten över den Kampf gegen Hunger, mehr Billen in ärmere Staten un över Klimaschuul. Een Thema vun de Kunferenz: Dor sall Geld praat stellt warrn för dat Ümboen vun de Weertschop ahn fossile Brennstoffen.

