Stand: 07.10.2024 09:30 Uhr Denken an Israel

Dat is akkraat een Johr her, dor hett de radikal-islaamsche Hamas Israel angrepen. Mehr as 1.200 Minschen sünd dorbi sturven, rund 250 versleppt worrn. An vele Oorten in Düütschland erinnert se doran. Man in Hamborg gifft dat keen zentrale Gedenkfier. De Jöödsche Gemeen hett aver en Gedenkveranstalten in de Synagog Hoge Weid plaant. Ok Bunnskanzler Olaf Scholz un Hamborgs Eerste Börgermeester Peter Tschentscher warrt dor mit bi ween.

07.10.2024

