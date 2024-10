Stand: 07.10.2024 09:30 Uhr „Funny Girl“ lett sik nich mehr stüern

Vunnacht, kort na Klock twee, weern se in Sekerheit. De Passageren vun en Helgolandfähr sünd in Büsum an Land gahn. Tovör harr dat en Havarie in de Noordsee geven. De Fähr "Funny Girl" leet sik na en Stroomutfall opmal nich mehr stüern. Bummelig 250 Fohrgäst weern mehre Stünnen op dat Schipp, bet twee Slepers de Fähr na de Küst vun Sleswig-Holsteen hen trecken kunnen. Versehrt worrn is dorbi nüms.

