Basket- un Football

De Hamborg Towers hebbt vör 2.800 Fans in de Inselparkhall Willemsborg wunnen. Dat Hamborger Basketball-Team hett in de Bunnsliga Ollenborg mit 87 to 78 slaan. För den FC St. Pauli leep dat Sünnavend nich so goot. De Hamborgers harrn in de Bunnsliga gegen Mainz mit en 0:3 dat Nasehn. Stuttgart un Hoffenheim sünd güstern mit en 1:1 ut'nanner gahn.

Mehr Erfolg harr de HSV in de 2. Liga. De Hamborgers hebbt mit 3 to 0 bi Fortuna Düsseldörp wunnen.

