Stand: 05.10.2024 09:30 Uhr Dressel to'n MSC-Deal

De EU-Kommischoon hett jo den Haven-Deal mit de Rederee MSC billigt – ahn dat dor noch wat an rümdreiht warrn mutt. Hamborgs Finanzsenater Andreas Dressel wiest sik bannig tofreed dormit. He sä, he glööv, dat de heel Saak bet na't End vun't Johr dör is. De Linken un de CDU freiht sik nich. Götz Wiese vun de CDU sä: Dat weer nich goot för de Stadt un ok nich för'n Haven, dat MSC meist föfftig Perzent vun de HHLA övernimmt.

