Stand: 05.10.2024 09:30 Uhr Israel: Angrepen in'n Libanon

Israel hett in de Nacht wedder präzies Attacken in'n Libanon maakt. Dat geev woll en Drohnenangreep in'n Noorden vun't Land, dicht bi de Stadt Tripoli, heet dat vun Sekerheitslüüd ut de Region. Dorbi is woll ok en Baas vun de Hamas ümkamen. Jümmer noch nich kloor is, wat Israel na'n Reketenangreep ut'n Iran maakt. US-Präsident Joe Biden höllt nix vun en Bombardement vun Atomanlagen or Ölfeller in Iran.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch