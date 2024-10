Stand: 05.10.2024 09:30 Uhr Faeser: Dörgriepen gegen Antisemitismus

An'n Maandag is dat en Johr her, dat de Hamas Israel brutal angrepen hett. Vundaag un in de tokamen Daag sünd düütschlandwiet Demos anmellt. Bunnsbinnenministersche Nancy Faeser sä, dat hart dörgriepen warrn schall, wenn dat op welk vun de Demos antisemitisch Tüüch to sehn or to hüürn is. In Hamborg gifft dat vundaag an'n Middag en Demo gegen de Operatschoon vun Israels Armee in Gaza.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch