Stand: 05.10.2024 09:30 Uhr Spelen in de Bunnsliga

In de Eerst Football Bunnsliga hett Augsborg mit twee to een gegen Mönchengladbach wunnen. Sankt Pauli speelt vunavend an'n Millerntor gegen Mainz. In Liga Twee kunn sik Paderborn gegen Regensborg dörsetten: mit drei to null. Karlsruhe un Darmstadt hefft drei to drei speelt. De HSV is eerst morgen an de Reeg – bi Fortuna Düsseldörp.

