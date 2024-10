Stand: 04.10.2024 09:30 Uhr Modeladens mööt dicht maken

„Scotch&Soda“, Esprit oder "Die Wäscherei": Alleen in düt Johr mööt üm un bi 150 Ladens in Hamborg dicht maken. Dat glöövt de Hannelsverband Noord. Wat he seggt, hebbt sünnerlich de Ladens för Kledaasch in’t middlere Priessegment to lieden. Dat gifft jümmer mehr Lüüd, de kööpt sik de Saken in’t Internet. Un dor gifft dat jümmer mehr Konkurrenz dörch asiaatsche Anbeders. Nu hööpt de Verband op en godet Wiehnachtsgeschäft.

