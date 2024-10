Stand: 04.10.2024 09:30 Uhr Plaans för mehr Windrööd

Meist 400 Hektar Flachen för Windrööd mutt Hamborg in de tokamen Johr utwiesen. Dat gifft de Bund to't Utboen vun Erneuerboren Energien so vör. Dorüm hebbt de Behöörden vör poor Daag en eersten Plaan för ne'e Flachen vörleggt. Dorna süllt sünnerlich in'n Bezirk Bardörp ne'e Windrööd entstahn. Bi'n Bunnsverband Windenergie stött düsse Plaans op Wedderwöör. Ünner annern wieldat dor an vele Steden de Ansluss för't Nett fehlen deit und wieldat Windrööd recht dicht an Hüüs boot warrn süllt. Noch bet övermorgen köönt Lüüd, de de Saak wat angeiht, wat to dat Bovörhebben seggen.

