Stand: 04.10.2024 09:30 Uhr LNG in Brunsbüttel warrt dürer

In Brunsbüttel in Sleswig-Holsteen boot se en fastet Terminal för Flüssigeerdgas. Man de Bo vun de Anlaag sall düütlich wat dürer warrn as dat egens mal plaant weer. De NDR hett en internet Papeer vörliggen. Dor kann een rutlesen: De Kosten kladdert üm 200 Millionen Euro op denn meist een Milliarde hooch. Man dat Weertschopministerium seggt, dat kriegt se wedder rin, wenn dat LNG-Terminal eerstmal in Bedriev is.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch