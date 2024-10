Stand: 04.10.2024 09:30 Uhr Extratöll för E-Autos ut China

De EU-Kommisschoon höllt China vör, dat dat Land de Produkschoon vun E-Autos dull mit Geld stütten deit un so den Wettbewarv in en vekehrtet Licht stellt. Dorüm will se Extratöll op E-Autos ut China inföhren. Vundaag stimmt de EU-Staten doröver af. Un wat de ARD weet, will Düütschland dorgegen stimmen. Bunnskanzler Olaf Scholz glöövt, dormit wöör een sik blots sülvst schaden. Ok düütsche Autoboers laat poor vun jemehr Fohrtüüch ut China infohren.

