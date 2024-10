Stand: 04.10.2024 09:30 Uhr Na Verdacht op Marborg-Virus

Nadem an den Verdacht vun't Marborg-Virus nix an weer, fraagt een sik, wo goot Hamborg op Fäll vun Süken inricht is. Siet Corona seht sik de Behöörden op sowat beter instellt. Vör teemlich akkraat dree Johr geev dat dorto en grote Öven in Haven. Un denn gifft dat en Fach- un Reakschoonsgrupp Sükenschutz vun'n Öffentlichen Sundheitsdeenst, de dat, wat denn doon warrt mutt, koordineren deit.

