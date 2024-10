Stand: 02.10.2024 09:30 Uhr Na Raketenangreep op Israel

Na den dullen Raketenangreep ut den Iran, gifft Israel vörsichtig sowat as en Entwarnen. De mehrsten Raketen hebbt se woll affungen. Wat ut de Medien to hören is, is dor een Palästinenser in't Westjordanland bi dootbleven un denn gifft dat noch mehre Versehrte. Israels Regeren hett al Vergellen ankünnigt. Wo de utsehn sall, dat hebbt se nich seggt. Een kunn sik en Angreep op Steden in'n Iran vörstellen. To't Bispeel op dat iraansche Atomprogramm. Dat seggt uns Israel-Korrespondent

