Stand: 02.10.2024 09:30 Uhr Boddentemperaturen in Hamborg

15 Graad in Altna - acht Graad in Blanknees. So grote Temperaturünnerscheden sünd in Hamborg gor nich so selten. Dat kann een ut Daten rutlesen, de Teams vun NDR Data, CORRECTIV un Vertical52 utweert hebbt. Dorna wiekt de Temperaturen vun'n Bodden to de sülvige Tiet üm bet to teihn Graad af. Stadtdelen, de dull versegelt sünd, de hitt sik besünners op. Dat sünd to't Bispeel Billbrook un Hammerbrook. An'n köhlsten blifft de Bodden in Wohldörp-Ohlsteedt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch