Stand: 02.10.2024 09:30 Uhr Streik vun US-Havenarbeiders

En Streik vun Havenarbeiders in de USA kunn sik ok op den Ümslag in'n Hamborger Haven utwirken. Hapag-Lloyd höllt dat nich vör utslaten, dat Scheep in de tokamen Daag ümleit warrn mööt. De Hamborger Reederee is an de US-Oostküst mit mehre Liniendeensten dor. De amerikaanschen Havenarbeiders verlangt düütlich mehr Lohn. Dor wüllt de Arbeitgevers bet nu nix vun weten.

