Hamborg de Kantüffel-Stadt

Stand: 02.10.2024

Bet to 60 Kilogramm Kantüffeln in’t Johr deit jedeen vun uns in’n Dörchsnitt eten. Un wi in Hamborg warrt eenmal in’t Johr to de internatschonale Kantüffel-Hauptstadt. Bi de Kantüffelmess in ’t Hotel Haven Hamborg. Un vun dor gifft dat gode Narichten. De Kantüffelpries warrt in düt Johr stabil blieven. Un dat opgliek dat Fröhjohr bannig natt weer.

