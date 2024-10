Stand: 01.10.2024 09:30 Uhr Ne’e Angrepen in’n Libanon

Israel is in de Nacht mit en Offensiev an’n Grund in’n Süden vun’n Libanon anfungen. Vun’t Militär weer to hören, dat sik de Angreep gegen Telen vun de proiraansche Hisbollah-Miliz richten dee. De Armee seggt, dat de Attack nau op Dörper neegbi de Grenz na Israel utricht is. Stütt kriegt de Boddentruppen woll vun israeelsche Luftwapen un vun de Artillerie.

