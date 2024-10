Stand: 01.10.2024 09:30 Uhr Düütschen warrt ut den Libanon ruthaalt

De Bunnsregeren hett wieldes de eersten Düütschen ut Beirut utflagen. Folgens dat Butenamt is de Fleger vun de Bunnswehr an’n Avend in Berlin lannt. An Boord weren mehr as hunnert Minschen, dormang Lüüd, de bi de Botschop arbeiden doot un dor opstünns nich hoochnödig bruukt warrt, un Familien vun Diplomaten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch