Stand: 01.10.2024 09:30 Uhr Noch en Pleegheim in Hamborg mutt sluten

In Hamborg maakt al dat drüdde Pleegheim düt Johr de Dören dicht. Wat NDR 90,3 un dat Hamborg Journal to weten kregen hebbt, mutt dat Heim „Amarita“ in Hogenfell Enn November dichtmaken. Dat Problem is ok hier, dat Fachlüüd fehlen doot. In Hamborg gellt jümmers noch: Gifft dat nich noog Personal, denn mööt Plätz in’t Heim afboot warrn. Dat will de Senat vundaag mit en Reform ännern – Bedrievers vun Pleegheimen meent man, de weer to bürokraatsch.

