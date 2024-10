Stand: 01.10.2024 09:30 Uhr Een Johr Wapenverbott an’n Hamborger Hööftbahnhoff

Siet nipp un nau een Johr gellt nu dat Wapenverbott an’n Hamborger Hööftbahnhoff. Folgens de Binnenbehöörd hett dat Verbott Spood: Se meent, de Gefohr, dat een an‘n Hamborger Hööftbahnhoff vun en Verbreken bedrapen is, de weer opletzt düütlich sieder as an anner düütsche Bahnhööv. De Düütsche Polizeiwarkschop twiefelt man, dat dat Wapenverbott wat bringen deit: Wokeen en Waap mitnehmen will, de wörr dat liekers doon, ok wenn dat verbaden is.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch