Richtfest in Loksteed

Bi Hagenbecks Deertenpark warrt mehr as hunnert ne’e Wahnungen boot. Bi’t Richtfest in Loksteed hett de Maatschop Kaifu-Nordland seggt, dat de Weg bet hierher lang weer: De Idee för den Bo weer al vör mehr as teihn Johr vördag kamen. Man denn müss de Beboplaan nochmal ännert warrn – en ne’e Bezirksversammeln harr anner Saken föddert. Un denn kunnen se eerst boen, as de Tinsen un Bokösten so hoochgahn weren – dordör warrt de Hüer för de Wahnungen nu dürer.

