Duersamer Flegen

Woans kann Flegen duersamer warrn? Dorüm geiht dat bi den Düütschen Luft- un Ruumfohrtkongress op dat Flach vun de Hamborger Uni. Fachlüüd ut de Wetenschop un de Industrie tuuscht sik över Kraftstoffen ut, de nich so en Last för de Ümwelt sünd. In twee Johr schall de eerste Waterstoff-Fleger twüschen Hamborg un Rotterdam ünnerwegens sien. Hamborg is een vun de gröttsten Luftfohrtsteden un schall ok bi den Grönen Waterstoff vörn mit dorbi ween.

