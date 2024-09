Stand: 30.09.2024 09:30 Uhr FPÖ hett de Nees vörn

In Öösterriek is de deelwies rechtsextreme FPÖ to'n eersten Maal starkste Partei bi de Parlamentswahl worrn. Bi dat vörlöpige Endresultaat kummt se op goot 29 Perzent vun de Stimmen. De konservative ÖVP vun Bunnskanzler Karl Nehammer liggt bi 26 Perzent, de Soziaaldemokraten bi 21. Man de Erfolg bringt de FPÖ woll nich an de Macht, denn de annern Parteien wüllt nich mit ehr tosamenarbeiden.

