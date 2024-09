Stand: 30.09.2024 09:30 Uhr Gifft dat en AfD-Verbottsverfohren?

En Verfohren för dat Verbeden vun de AfD - dorför sett sik en Reeg vun Afordnete ut'n Bunnsdag in. Den Andrag dorför hett dat ARD-Hauptstadtstudio to sehn kregen. Ünnerstütten doot den Andrag welk Afordnete ut de SPD, de Union, de Grönen un de Linken, man nich de gesamten Frakschonen. Disse Afordneten wüllt, dat de Bunnsdag en Andrag bi't Verfatensgericht stellt. Dat Gericht schall denn de AfD as verfatenswidrige Partei verbeden oder ehr tominnst den staatlichen Geldhahn todreihen laten.

