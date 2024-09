Stand: 30.09.2024 09:30 Uhr Kinnerarbeit in't Internet?

En betern Schutz vun Kinner - dat peilt de Hamborger Justizsenatersch Anna Gallina vun de Grönen an. Na ehr Menen schall dat Optreden vun Minnerjohrige as Influencers in't Internet as Kinnerarbeit gellen, un de bruukt en Genehmigen vun Behöörden. In'n Dezember will Gallina doröver mit Kolleginnen un Kollegen ut annere Bunnslänner Raat slaan.

