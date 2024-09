Stand: 30.09.2024 09:30 Uhr Norderelvbrüchen sünd möör

De Norderelvbrüchen för de Bahn, de sünd marood un mööt uttuuscht warrn. Se warrt blots noch teihn Johr dörhollen, seggt Verkehrssenator Anjes Tjarks. Dorüm hebbt Hamborg un de Düütsche Bahn en Planungswettbewarv utschreven. Vörsehn is, dat toeerst en Streck blangen de Streck boot warrt, dat de Togverkehr ok in de Boo-Tiet wiederrullen kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch