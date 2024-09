Stand: 30.09.2024 09:30 Uhr Afschaven ut Karken-Asyl

Hüüt fröh is en afghaanschen Flüchtling ut en Hamborger Karken-Asyl afschaven worrn. Dat hett de Binnenbehöörd op Nafraag vun NDR 90,3 seggt. De 29-Johrige leevt siet August in't Karken-Asyl bi en kathoolsch Gemeen. Sien Asyl-Andrag is nich dörkamen, denn he weer 2015 toeerst na Schweden kamen, un dorhen is he nu ok utflagen worrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch