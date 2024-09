Stand: 28.09.2024 09:30 Uhr Erfurter Landdag

Na dat Chaos in'n Erfurter Landdag hett de CDU bi den Striet mit de AfD en Schritt na vörn maakt. De Verfatenshoff Thüringen hett en vörlöpig Anornen rutgeven. Dorna mutt de Öllerspräsident vun'n Landdag, Jürgen Treutler vun de AfD, över en Frakschoonsandrag afstimmen laten. In den Andrag verlangt CDU un BSW, dat bi de Wahl vun den Landdagspräsidenten all Frakschonen vun'n eersten Wahlgang an Kandidaten opstellen köönt - un nich blots de AfD as starkste Frakschoon. De Landdag kümmt in düssen Ogenblick wedder tosamen.

