Stand: 28.09.2024 09:30 Uhr Angrepen in’n Libanon

Israel geiht wieder düütlich gegen de Hisbollah-Miliz in'n Libanon vör - ok in de Nacht. Mehre hunnert Lüüd flücht ut de Hauptstadt Beirut. Wat bi den dullen Luftangreep güstern de Böverste vun de Hisbollah Hassan Nasrallah to Dode kamen is, weet een noch nich. Folgens de israeelsche Armee gellt de Angreep dat Hauptquarteer vun de Schiiten-Miliz. Dat weer woll ünner de Wahnhüüs versteken.

