Stand: 28.09.2024 09:30 Uhr Gröne Liddmatenversammeln

De Hamborger Grönen wüllt vundaag över dat Regerensprogramm för de Börgerschopwahl snacken. Man bi de Lanns-Liddmatenversammeln in Willemsborg warrt dat woll ok in de aktuelle Laag vun de Bunnspartei gahn. Nadem de Bunnsvörstand künnig maakt hett, dat he sik torüchtrecken warrt un welk bi de Gröne Jöögd rutgahn sünd, dor gifft dat nu ok in Hamborg Arger. Schoolfachfru Ivy May Müller wesselt na de Linkspartei hen. Man ehr Mandat as Börgerschopafornte will se mitnehmen.

