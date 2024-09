Stand: 28.09.2024 09:30 Uhr Wedder Bosteden in Hamborg

Düt Wekenenn warrt dat wedder an poor Steden eng. De A7 is noch bet morgen fröh twüschen Stellingen un Heimfeld sparrt. To glieke Tiet is ok de Köhlbrandbrüch dicht - bet Maandagfröh. ADAC-Spreker Christian Hieff nöömt dat "en Klopper". He fraagt sik, woso beide Bosteden an een Wekenenn inricht sünd. De Hamborger Verkehrsbehöörd maakt düütlich: De verscheden Akschonen sünd eng op'nanner afstimmt. Se sparrt de beiden Steden bewusst an een Wekenenn un nich in de Ferientiet.

