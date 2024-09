Stand: 28.09.2024 09:30 Uhr Fritz-Reuter-Pries för Heiko Thomsen

De Hamborger Schoolmeester un Autor Heiko Thomsen warrt hüüt vörmiddag mit den mit 10.000 Euro doteerten Fritz-Reuter-Pries vun de Carl-Toepfer-Stiften utteekt. Mit den Pries ehrt se em för sien groten Insatz für de Plattdüütsche Spraak: Thomsen schrift as Autor un Redakteur för de Tietschrift vun de Hamborger Quickborn-Vereenigen, bringt plattdüütsche Texten to verscheden Themen in sien egen „Edition Molenkieker“ rut – un ok in’n Vörstand vun de Klaus-Groth-Sellschop is he aktiv.

