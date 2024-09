Stand: 27.09.2024 09:30 Uhr Hölp för Ukraine

Kott bevör dat mit de Wahlen losgeiht, hett de US-Regeren de Ukraine en acht Milliarden Dollar Hölpspaket toseggt. Dorto höört Floogafwehrsysteme un Munitschoon, ok Streumunitschoon. Üm de Ukraine, dor güng dat ok in de Generaaldebatt vun de Vereenten Natschonen. Bunnsbutenministersch Annalena Baerbock hett in ehr Anspraak dorvör wohrschaut, de Wapenlevern instostellen.

