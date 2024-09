Stand: 27.09.2024 09:30 Uhr Geduld mit Auto un Tog

De A7 warrt hüüt Avend vun Klock 10 af an twüschen Stellingen un Heimfeld sparrt – bet Sünndagfröh Klock 5. Se sett dor Behölpsbrüchen in. Ok de Köhlbrandbrüüch warrt dicht maakt vun hüüt Avend Klock 9 bet Maandag in de Fröh. Se mööt Arbeiden maken, dormit de Brüüch instand blifft. Bavento warrt ok Schienen saneert. Vele Regionaaltöög vun un na Bremen un Uelzen fohrt dorüm blots Harborg an.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch