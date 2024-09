Stand: 27.09.2024 09:30 Uhr Baden in Elv

Immer wedder kaamt in de Elv Minschen bi’t Baden to Dode. Dorüm will de Bezirksverwalten Alt’na, dat dat mehr Hinwiesen as Wohrschau geven schall. Ok Scholen schüllt opkloren. De Bezirksversammeln meent, dat Scheepswrack MS Uwe an de Falkensteener Waterkant, dat weer besünners gefährlich. De Lüüd kaamt op de Idee, dorhin to swimmen. De Wirtschopsbehöörd schall sik nu ankieken, wat dat Wrack wegmaakt warrn kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.09.2024 | 09:30 Uhr

