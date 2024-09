Stand: 27.09.2024 09:30 Uhr Hurrikan Helene

De Tropenstoorm Helene, de is nu - so as se dat vermood hebbt – an’t Fastland vun’n Bunnsstaat Florida ankamen. De Hurrikan is middelwiel bi de tweithöögste Kategorie anlangt – mit Windgeschwindigkeet vun mehr as 200 Kilometers per Stunn, Stoormfloten, de mehrere Meters hooch sünd, un bannig dullen Regen. De Natschonale Wedderdeenst, de wohrschaut, dat dat levendrohliche Flootwellen geven kunn. Al Stunnen bevör Helene op’t Land drapen is, weren en dreeveddel Million Huushalten ahn Stroom.

