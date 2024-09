Stand: 26.09.2024 09:30 Uhr Extremwedderkongress in Hamborg

In Hamborg gifft dat opstünns den 14. Extremwedderkongress. Goot 700 Fachlüüd tuuscht sik över böös hitte Temperaturen un Extremwedder ok hier in Düütschland ut. De Minschen mööt sik an Hitten över längere Tieden oder Starkregen wennen, so de Fachlüüd. Se meent, dat in de Scholen un in de Medien mehr Weten över dat Klima vermiddelt warrn mutt. Morgen geiht de Extremwedderkongress denn toennn.

