Stand: 26.09.2024 09:30 Uhr De Gröne Jöögd nimmt den Hoot

Na dat de Bunnsvörstand vun de Grönen den Hoot nahmen hett, treckt nu ok de Bunnsvörstand vun de Gröne Jöögd torüch. De teihn Lüüd ut den Vörstand sünd nich tofreden mit ehr Partei un verlaat ehr nu. Se wüllt en egen linke Bewegen grünnen. Dat bruukt en polietsche Kraft, de sik dorför insett, de Weertschop in den Deenst vun de Minschen to stellen. Al güstern harrn de Hamborger Grönen düütlich maakt, dat se den Hoot treckt vör Ricarda Lang un Omid Nouripour, wieldat se instaht för de lege Laag vun de Partei.

