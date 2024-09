Stand: 26.09.2024 09:30 Uhr Polizeiinsatz in Rodenborgsoort

De Hamborger Polizei hett güstern en Lagerhall in Rodenborgsoort stöörmt. De Insatzkräft, de mit swore Wapen utstaffeert weren, hebbt dat Flach vun en Firma un en Laster dörsöcht. Dat Fohrtüüch harr en Seecontainer oplaadt. Mag ween un in de Straat Mühlenhagen is en Slag gegen den organiseerten Drogenhannel glückt. Bi den Insatz sünd teihn Lüüd fastnahmen worrn, de se op’n Kieker hebbt, dormang ok de Fohrer vun den Laster.

