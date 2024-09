Stand: 26.09.2024 09:30 Uhr Bunnswehröven in’n Hamborger Haven

Vun hüüt af an öövt de Bunnswehr för dree Daag lang, den Hamborger Haven to verdeffenderen. Dorachter stickt de russ’sche Krieg gegen de Ukrain un de Sorg vör en neegsten Angreep in Europa. Öven doot se, woans de Hamborger Haven bruukt warrn kann, üm Truppen vun hier na dor to verleggen. De Havenbedrief löppt man normal wieder. De Öven vun de Bunnswehr hett den Naam „Red Storm Alpha“.

