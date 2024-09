Stand: 26.09.2024 09:30 Uhr Fohrkoortenkontrollen in Hamborg

De Hamborger Verkehrsverbund kontrolleert vundaag in de hele Metropolregion de Fohrschiens. Sünnerlich an de Hooltsteden sünd 300 Lüüd ünnerwegens, de de Fohrkoorten nakieken doot. Dat weer vöraf künnig maakt worrn, so dat ok jeedeen vundaag en Fohrschien köfft. Dör dat Swattfohren hett de HVV Johr för Johr en Schaden vun goot 40 Millionen Euro.

