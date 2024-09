Stand: 26.09.2024 09:30 Uhr Keen Lasters mehr op de Freehaven-Elv-Brüch

De Freehaven-Elv-Brüch is för Fohrtüüch, de mehr as 7,5 Tünnen wegen doot, sparrt. Dat gellt vun vundaag af an, fastleggt hett dat de Hamborg Port Authority. Dat steiht nich goot üm de meist hunnert Johr ole Brüch, so de HPA. Opletzt weer in’n Januor 2022 över de Brüch bericht worrn: En Kaptein, de duun weer, harr de Brüch mit sien Baggerschipp rammt.

