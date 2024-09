Stand: 25.09.2024 09:30 Uhr Schuul för Bahners

De Warkschop GDL will, dat dat Bahnpersonal in'n noorddüütschen Regionalverkehr beter bewohrt warrt. De Lüüd vun de Bahn vertellen jümmer wedder vun Angrepen. Se müssen utbaden, wenn Töög to laat kaamt or Ümwegen föhrern mööt. De Warkschop harr ok geern en Alkoholverbott – so as dat dat ok al bi'n HVV un in'n Metronom gifft.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.09.2024 | 09:30 Uhr

