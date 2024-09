Stand: 25.09.2024 09:30 Uhr Extremwedder-Kongress in Hamborg

Vun vundaag af an warrt in Hamborg wedder över Extremwedder snackt. Dat is dat veerteihnst Mal, dat dat so en Kongress gifft. Sövenhunnert Fachlüüd beradt över dat, wat se nee rutfunnen hefft: in de Meteorologie, Klimawetenschop, Stadtplanen, Medizin un Weertschop. An de drei Kongressdaag gifft dat Workshops. To'n Bispeel to Starkregen, Schuul vör Hitt un wat dat köst, wenn de Eer jümmer warmer warrt.

