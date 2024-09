Stand: 25.09.2024 09:30 Uhr Russland kunkeluert in de See

Russland spionert mehr in Noord- un Oostsee. Scheep ut Russland, de egens för't Forschen dor sünd, hefft woll Windparks, Datenkabels un Gas-Pipelines utspioneert. Dat hett en Grupp vun Journalisten rutfunnen: ok welk vun NDR, WDR un SZ weren mit dorbi. Se hefft mehr as eendusend Morse-Narichten vun de Scheep rutslötelt. Un se sünd de Scheep deelwies ok achterher föhrt un hefft mit Lüüd snackt, de op de Scheep anhüert weren.

