Stand: 25.09.2024 09:30 Uhr Hooligans in Hamborg

Se hefft Messen, Latten un Fleeschkloppers dorbi hat: Op'n Raathuusmarkt sünd föfftig Hooligans ut Italien opfallen. Wegen de Fans vun Lazio Rom müss de Polizei mit veel Lüüd anrücken. De Mannslüüd wullen denn utneihen – de Beamten hefft se man noch kregen. All föfftig sünd nu in'n Polizei-Oppass. De Hooligans ut Rom sünd wegen en Speel gegen Dynamo Kiew in de Football-Europa-League hier. Kiew speelt wegen'n Krieg in de Ukraine in Hamborg.

