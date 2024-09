Stand: 25.09.2024 09:30 Uhr Wandsbeek: Woll keen Flüchtlingszentrum

De Plaans för en Flüchtlingszentrum in Wandsbek sünd woll vun'n Disch. Dat Hamborger Avendblatt schrifft, dat dat to veel köst. Plaant ween is, dat en olen Komplex vun de Telekom ümboot warrn schull. Üm un bi eendusenddreihunnert Flüchtlingen schullen dor henkamen. Nu mutt de Binnenbehöörd en ne'e Steed söken. Bet dat so wiet is, warrt dat Zentrum in Meiendörp dorför bruukt.

