Stand: 24.09.2024 09:30 Uhr Klimawannel in Hamborg

Wat maakt de Klimawannel mit Hamborg? Dorto schall en Informatschoonsportal vun de Stadt, wat se nochmal utboot hebbt, Antwoort geven. Se sammelt nu ok Daten to Hitzedode, de ümmer mehr warrt. Bavento warrt ok oplist, wovele Stratenbööm fällt warrn mööt, wiel dat to dröög is. Ok de Tahl kladdert na baven. De aktuellen Tahlen, de wiest, dat dat in Hamborg mehr Regen gifft, man ok mehr dröge Tieten. Dat maakt dat Risiko för Starkregen höger un so ok för Överswemmen.

